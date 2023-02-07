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حمادة: سقوط حجارة مصلى قبّة الصخرة "جريمة" الاحتلال مسؤول عنها

07 فبراير 2023 . الساعة 14:27 بتوقيت القدس
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الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة

أكد الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة أن سقوط حجارة من جدران مصلّى قبَّة الصخرة جريمة يتحمّل الاحتلال تداعياتها الخطيرة، مشدّداً على أن الاحتلال مسؤول مسؤولية كاملة عن سقوط حجارة الجهة الغربية لمصلّى قبة الصخرة المشرّفة.

وعدَّ في تصريح صحفي، ما حدث بالحادث الخطير الذي يكشف جريمة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بشكل مستمر من خلال منع أعمال الترميم داخل المسجد الأقصى منذ عدّة سنوات.

وشدّد حمادة على أن سقوط الحجارة يبعث بإنذار بالغ الخطورة لما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى والمصلين والمعتكفين والمرابطين فيه.

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وقال:" إن استمرار الاحتلال في تصعيد مخططات التهويد والحفريات المُمنهجة في المسجد الأقصى المبارك، يعرّض مرافقه ومصلياته لأخطار التعرية والتشققات وسقوط حجارته، في جرائم بشعة تنتهك قدسيّة الأقصى وتستفز مشاعر شعبنا وأمتنا الإسلامية، الذين سينتصرون للقدس والأقصى، وسيبقى شعبنا حائط سدّ منيع في الدفاع عنهما بكل الوسائل، وفي مقدّمتها الرباط والمقاومة".

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس #حركة حماس #مصلى قبة الصخرة #الاحتلال الإسرائيلي

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