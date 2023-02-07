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تعليمات مهمّة من اتحاد كرة القدم بشأن دخول الملاعب

07 فبراير 2023 . الساعة 14:03 بتوقيت القدس
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اتحاد كرة القدم يكشف عن تعليمات دخول الملاعب بعد منع حضور الجمهور

بعد قرار الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بالتنسيق والتعاون مع الشرطة الفلسطينية ولضمان السلامة العامة للجميع وإقامة مباريات الدوري العام للدرجة الممتازة بدون جماهير يكون دخول الملاعب التي تقام عليها المباريات وفق ما يلي:

أولاً: يمنع منعاً باتّاً دخول الجماهير لمباريات الدرجة الممتازة في كل الملاعب ويسمح لكل نادٍ طرف في المباراة بدخول عدد (40) شخصًا يشمل قائمة اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي وأعضاء مجلس الإدارة فقط.

ثانياً: يتم إغلاق بوابات الملاعب في تمام الساعة الثانية بعد الظهر ولا يسمح بالدخول بعد هذا الموعد.

ثالثاً: تعتبر بطاقات دخول الملاعب ذات اللون الأصفر الصادرة عن الاتحاد لاغية ولا يسمح لحاملها بدخول الملاعب.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#اتحاد كرة القدم #تعليمات دخول الملاعب #منع حضور الجمهور

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