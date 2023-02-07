"كتيبة عقبة جبر" تدعو للنفير والعصيان المدني في أريحا اليوم

دعت كتيبة عقبة جبر المقاوِمة، الجماهير الفلسطينية، في مدينة أريحا، إلى النفير العام والعصيان المدني الشامل في جميع شوارع ومناطق المدينة ومخيمها، في تمام الساعة الثالثة عصرَ هذا اليوم.

وطالبت الكتيبة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، وصل نسخة عنه " "، الجماهير إلى إشعال الإطارات ووضع المتاريس وإغلاق الشوارع "لتكن رسالة واضحة منكم على التفافكم حول حالة المقاومة، ورفضكم لسياسة احتجاز جثامين الشهداء التي تتبعها دولة الاحتلال".

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وذكرت الكتيبة أن النفير العام والعصيان المدني سيستمر حتى تحقيق مطالبنا بالإفراج عن جثامين الشهداء.

وختمت بيانها بالقول: كُلنا أمل فيكم ولتعلموا بأن الحاضنة الشعبية هي الأساس في أي حالة مقاومة، فأنتم منّا ونحن منكم.

المصدر / فلسطين أون لاين