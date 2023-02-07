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دعوات للرباط في الأقصى وإفشال اقتحامات المستوطنين

07 فبراير 2023 . الساعة 13:21 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

انطلقت دعوات مقدسية اليوم الثلاثاء، لتكثيف الرباط والحشد داخل المسجد الأقصى المبارك، لإفشال اقتحامات المستوطنين ومخططاتهم التهويدية في مدينة القدس المحتلة.

وأكدت الدعوات على ضرورة تكثيف الرباط والحشد في الأقصى خلال وقتي الضحى والظهر، مشددةً على أهمية تلبية نداء الأقصى تزامناً مع تصاعد وتيرة اقتحامات المستوطنين، وتجرؤهم على أداء طقوسٍ تلمودية غير مسبوقة داخل باحاته.

وكان عشرات المستوطنين اقتحموا صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى، بحماية من قوات الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وأدوا طقوساً تلمودية.

وتتواصل الدعوات المقدسية للحشد والرباط الواسع في المسجد الأقصى، لإفشال كل مخططات الاحتلال في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، وتقسيمه زمانيًّا ومكانياً.

وتقتحم جماعات المستوطنين الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، وتزداد الاقتحامات خلال فترة الأعياد اليهودية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المسجد الأقصى #القدس المحتلة #اقتحامات المستوطنين #مخططات تهويدية

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