بالأسماء.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

أعلنت هيئة الحدود والمعابر في وزارة الداخلية بغزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء 8 فبراير.

وقالت الهيئة إن السفر سيكون للحافلة الثالثة من كشف المسافرين رقم (2023/5) اضغط هنا، والحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/5) اضغط هنا.

ودعت لضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة.

كما ودعت المسافرين للتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

وطالبت بتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر، وضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين