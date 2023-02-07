فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بالأسماء.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

جماهير غفيرة بنابلس تشيّع جثمان الشهيد حمزة الأشقر

بحر يعزّي رئيسي البرلمانين التركي والسوري بضحايا الزلزال

الاستخبارات الأمريكية تحذّر من اندلاع انتفاضة ثالثة

"المالية" بغزة تعلن صرف رواتب الموظفين عن شهر يناير

"حشد" تطالب فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي ومقاطعته

"التعليم" في الضفة تعلن طبيعة الدوام المدرسي غدًا الأربعاء

"الوطني الإسلامي" يسلّم الجائزة الكبرى لحسابات التوفير

وفاة حارس "مالاطيا" سبور التركي إثر الزلزال

كيف تحدث الزلازل؟

خلال برقيتين

بحر يعزّي رئيسي البرلمانين التركي والسوري بضحايا الزلزال

07 فبراير 2023 . الساعة 13:10 بتوقيت القدس
...

بعث رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر برقيتين منفصلتين لرئيسي البرلمان التركي مصطفى شنطوب، ومجلس الشعب السوري حمودة الصباغ، معزيًا بضحايا الكارثة الأليمة من جرّاء الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا.

وأعرب في برقيتيه عن تضامن الشعب الفلسطيني الكامل مع الشعبين التركي والسوري الشقيقين وذوي الضحايا من جرّاء هذا المصاب الجلل؛ داعياً الله تعالى أن يتغمّد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان.

وتمنى بحر أن يمّن الله عز وجل على المصابين بالشفاء العاجل والسلامة للمفقودين والمتضررين، وأن يتعافى البلدان من آثار الكارثة، ويحفظ شعبيهما الشقيقين من كل سوء.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#تركيا #المجلس التشريعي #سوريا #احمد بحر #زلزال تركيا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة