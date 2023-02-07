الاستخبارات الأمريكية تحذّر من اندلاع انتفاضة ثالثة

حذّر رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، وليام بيرنز، في أثناء زيارته لدولة الاحتلال والسلطة الفلسطينية، قبل أسبوعين، من أن الوضع الهش في المنطقة "والعنف المتصاعد" قد يؤدّي إلى اندلاع انتفاضة ثالثة، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الثلاثاء.

وقال بيرنز إن "المحادثات التي أجريتها مع القادة أبقت تخوفات لدي، كنت دبلوماسيًّا رفيعًا في أثناء الانتفاضة الثانية، وأنا قلق، مثل زملائي في أجهزة الاستخبارات، فنحن نرى تذكيرًا غير مفرح لعدد من الوقائع التي شاهدناها في حينه، وجزء من مسؤولية الـ CIA هو العمل عن قرب بقدر الإمكان مع أجهزة الأمن الإسرائيلية والفلسطينية، من أجل منع تفجّر عنف كالذي شاهدنا مثله في الأسابيع الأخيرة، وكان هذا تحديًا كبيرًا".

وتطرّق بيرنز إلى الشرق الأوسط والسياسة الأميركية، مؤكدًا أن الشرق الأوسط في العام 2023، "سيشكّل تحدّيًا معقدًا لصانعي السياسة الأميركية".

المصدر / وكالات