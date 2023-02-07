"التعليم" في الضفة تعلن طبيعة الدوام المدرسي غدًا الأربعاء

أعلن المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم في رام الله، صادق الخضور، اليوم الثلاثاء، طبيعة الدوام المدرسي ليوم غدٍ الأربعاء.

وقال الخضور، في تصريحات إذاعية، إنه تم الإعلان بالأمس عن تعطيل الدوام في جميع مدارس الوطن لهذا اليوم، نتيجة للأحوال الجوية السائدة، وذلك حرصًا على سلامة الطلبة.

وأفاد بأنه سيتم اليوم اتخاذ قرار بشأن الدوام المدرسي غدًا الأربعاء، وذلك اعتمادًا على المُعطيات الواردة من الأرصاد الجوية الفلسطينية، وبما يوفّر مساحة لسلامة الطلبة والمعلمين.

وتابع: "قرار الأمس بتعطيل دوام المدارس شهد تأخّرًا، وكان ذلك بسبب التحقّق من كل الأمور المتعلّقة بطبيعة الأحوال الجوية، والمعطيات التي توفّرها الأرصاد الجوية".

المصدر / فلسطين أون لاين