"هنية" يعزّي بوفاة العوائل الفلسطينية جرّاء زلزال تركيا

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية ذوي المواطن الفلسطيني عبد الكريم أبو جلهوم من قطاع غزة الذي تُوفي هو وزوجته وأطفاله في تركيا من جرّاء الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد فجر يوم أمس.

وتقدّم رئيس الحركة لهم ولجميع العوائل الفلسطينية التي فقدت أيًا من أفرادها بأحر عبارات التعازي والمواساة، مؤكدًا وقوفه إلى جانبهم في هذا المصاب الجلل، وداعيًا الله أن يرحمهم وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

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كما هاتف رئيس الحركة عددًا من القيادات الفلسطينية في الشمال السوري وقدّم لهم العزاء وإلى جميع العوائل الفلسطينية التي قضت في هذا الزلزال، سائلًا الله تعالى أن يعينهم على تجاوز هذه الكارثة والحدّ من آثارها، وأن يرحم الضحايا، ويعجّل بشفاء الجرحى والمصابين، وإنقاذ المفقودين.

وارتفع عدد ضحايا الزلزال من أبناء شعبنا اليوم الثلاثاء إلى 50، وذلك بعد الإعلان عن مقتل عائلة ثانية من غزة في تركيا.

المصدر / فلسطين أون لاين