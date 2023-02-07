مصرع عائلة ثانية من غزة جرّاء الزلزال في تركيا

أعلن سفير السلطة الفلسطينية لدى تركيا فائد مصطفى، عن وفاة مواطن وولديه من جرّاء الزلزال المدمِّر الذي ضرب تركيا وسوريا.

ووفق إفادة السفير، اليوم الثلاثاء، قتل المواطن محمد وليد أبو كاشف وابنه وابنته في منطقة غازي عنتاب جنوب تركيا.

وبمقتل عائلة الكاشف في الزلزال يرتفع عدد ضحايا أبناء شعبنا في تركيا إلى 9، والحصيلة الإجمالية إلى 50.

ولقى المواطن عبد الكريم أبو جلهوم وعائلته المكوّنة من 6 افراد لقوا حتفهم من جرّاء الزلزال الذي ضرب جنوب شرق تركيا، وشمال سوريا، وهم من قطاع غزة، ويقيمون في أنطاكيا التركية.

المصدر / فلسطين أون لاين