7 فبراير في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد السابع من فبراير/ شباط العديد من الأحداث التي يلخّص " " أبرزها وأهمّها لكم في نقاط:

1900 تأسيس حزب العمال البريطاني.

1951 مجزرة قرية شرقات جنوب غرب القدس، حيث أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على نسف عدّة بيوت استُشهد على إثر ذلك 10 مواطنين.

1957 الكيان العبري يكمل انسحابه الكامل من قطاع غزة بعد احتلال دام 5 أشهر.

1995 أصدر یاسر عرفات قراراً يقضي بإنشاء محكمة أمن الدولة في مناطق الحكم الذاتي.

1999 ولي العهد الأردني الأمير عبد الله يؤدّي القسم ملكًا للأردن أمام مجلس الأمة بعد وفاة والده الملك الحسين بن طلال، ويتخذ اسم عبد الله الثاني.

2006 طائرات الاحتلال تغتال القائد في سرايا القدس في غزة عبد العزيز الشامي.

2006 استشهاد قائد سرايا القدس في نابلس أحمد ردّاد في توغل بالمدينة وقد أسفرت الاشتباكات التي أعقبت التوغل عن إصابة جنديَّين صهيونيَّين و12 فلسطينيّاً بجراح.

2006 استشهاد مقاومين من كتائب شهداء الأقصى هما سهيل بكر ومحمد أبو شريعة، في قصف جوي صهيوني استهدف سيارتهما في غزة، واستشهاد ثالث متأثرًا بجروحه.

2011 إعلان نتيجة استفتاء جنوب السودان الذي أجري في 9 يناير وكانت النتيجة أن 98.83 من المقترعين صوّتوا لانفصال الجنوب عن الشمال.