7 فبراير في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد السابع من فبراير/ شباط العديد من الأحداث التي يلخّص "" أبرزها وأهمّها لكم في نقاط:
- 1900 تأسيس حزب العمال البريطاني.
- 1951 مجزرة قرية شرقات جنوب غرب القدس، حيث أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على نسف عدّة بيوت استُشهد على إثر ذلك 10 مواطنين.
- 1957 الكيان العبري يكمل انسحابه الكامل من قطاع غزة بعد احتلال دام 5 أشهر.
- 1995 أصدر یاسر عرفات قراراً يقضي بإنشاء محكمة أمن الدولة في مناطق الحكم الذاتي.
- 1999 ولي العهد الأردني الأمير عبد الله يؤدّي القسم ملكًا للأردن أمام مجلس الأمة بعد وفاة والده الملك الحسين بن طلال، ويتخذ اسم عبد الله الثاني.
- 2006 طائرات الاحتلال تغتال القائد في سرايا القدس في غزة عبد العزيز الشامي.
- 2006 استشهاد قائد سرايا القدس في نابلس أحمد ردّاد في توغل بالمدينة وقد أسفرت الاشتباكات التي أعقبت التوغل عن إصابة جنديَّين صهيونيَّين و12 فلسطينيّاً بجراح.
- 2006 استشهاد مقاومين من كتائب شهداء الأقصى هما سهيل بكر ومحمد أبو شريعة، في قصف جوي صهيوني استهدف سيارتهما في غزة، واستشهاد ثالث متأثرًا بجروحه.
- 2011 إعلان نتيجة استفتاء جنوب السودان الذي أجري في 9 يناير وكانت النتيجة أن 98.83 من المقترعين صوّتوا لانفصال الجنوب عن الشمال.
- 2016 استشهاد لاجئ سوداني بعد طعنه جنديًّا إسرائيليًّا في عسقلان.
المصدر / فلسطين أون لاين