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سجّل 373 وفاة

الداخلية: قطاع غزة يُسجّل 4500 مولود جديد خلال يناير

07 فبراير 2023 . الساعة 10:19 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية - الشق المدني أن قطاع غزة سجَّل خلال شهر يناير الماضي، 4 آلاف و500 مولود جديد بالإضافة إلى 373 حالة وفاة. 

وأوضحت الإحصائية أن عدد مواليد القطاع الذكور يُقدّر بـ ألفين و279 مولوداً بنسبة تقدّر بـ50.65%، في حين بلغت النسبة التقديرية للمواليد الإناث 49.35% بواقع ألفين و221 مولودة. 

وأشارت إلى أن مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة قد سجّلت ألفًا و705 مواليد جدد؛ فيما سجَّل مكتبيّ داخلية خان يونس 811 مولوداً. 

كما سجّلت مكاتب داخلية الشمال خلال الشهر 846 مولوداً، ومكاتب الأحوال المدنية بداخلية الوسطى 602 مولود، في حين سجّلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح 536 مولوداً جديداً. 

وحول إحصائية الوفيات، أفادت الأحوال المدنية أن مكاتبها في محافظات قطاع غزة سجّلت 373 حالة وفاة خلال هذه الفترة، حيث قُدّرت وفيات الذكور بـ202 حالة وفاة بنسبة تقدّر بـ 54.15%، مقابل 171 وفاة من الإناث بنسبة تقدّر بـ 45.84%.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قطاع غزة #وزارة الداخلية #وفيات #2023 #أعداد المواليد

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