في مأساة جديدة.. طفل يُولد تحت الأنقاض وأمّه تفارق الحياة بحلب

في مأساة جديدة، شهدت مدينة حلب شمال سوريا، مأساة جديدة زادت المعاناة من الزلزال المدمِّر الذي ضرب المدينة، حيث وُلد تحت الأنقاض في أثناء محاولات لإسعاف والدته التي لقيت مصرعها تحت أنقاض الانهيارات.

وأظهرت اللقطات المصوّرة في منطقة جنديرس شمالي حلب، استخراج رجال الإنقاذ للطفل من تحت كومة الأنقاض، ولحسن الحظ، لم تلاحظ إصابات ظاهرة على جسم المولود، وتفاصيل حالته غير متوفرة في الوقت الحالي.

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وفي وقت سابق، وردت معلومات من حلب عن إنقاذ مراهق وطفلة حديثة الولادة، في حي العقبة في الجزء القديم من المدينة.

وأنقذ رجال الإنقاذ الطفلة السورية رغد إسماعيل لينقلوها إلى بَر الأمان من بين أنقاض منزلها الذي انهار بسبب الزلزال المدمِّر الذي ضرب سوريا وتركيا، لكن معظم أفراد عائلتها لقوا حتفهم بما في ذلك والدتها.

المصدر / فلسطين أون لاين-مواقع