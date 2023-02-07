أكثر من 4 آلاف قتيل و19 ألف جريح في تركيا وسوريا جراء الزلزال المدمِّر

في إحصائيات رسمية، فاق إجمالي عدد قتلى الزلزال الذي ضرب فجر أمس الإثنين جنوبي تركيا وشمالي سوريا 4 آلاف و400 حتى الآن.

ففي تركيا وحدها، أعلنت وكالة إدارة الكوارث والطوارئ التركية ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 3381 شخصًا والجرحى إلى 20 ألفًا و426.

هزّات ارتدادية

ووفق الإدارة ذاتها، حدث 145 هزة ارتدادية وقعت في أعقاب الزلزال -الذي بلغت قوته 7.7 درجات ومركزه ولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا- مما أدّى إلى انهيار 3471 مبنى.

بدورها رفعت السلطات التركية حالة الإنذار إلى المستوى الرابع، الذي يشمل طلب المساعدة الدولية.

وفي السياق حذّرت إدارة الطوارئ من وجود نشاط زلزالي خطير في المنطقة، ومن أنّ الهزّات الارتدادية ستستمر بقوة تصل إلى 6.7 درجات.

زلزال سوريا

أما في سوريا، فقد ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب محافظات حلب وإدلب واللاذقية وحماة وطرطوس إلى 1504 والمصابين إلى 3548.

وكانت الإدارة التابعة للمعارضة السورية قد أعلنت أن شمال غربي سوريا أصبح منطقة منكوبة.

وناشد مدير الدفاع المدني السوري العالم الإسراع بتقديم المساعدات.

وقال الدفاع المدني السوري إن مئات العائلات لا تزال تحت الأنقاض، وإن فِرقه تواجه صعوبات في عمليات البحث والإنقاذ بسبب نقص المعدّات.

وبث الدفاع المدني مشاهد من عمليات البحث والإنقاذ التي تقوم بها فِرقه في مدينة سلقين شمال غربي إدلب.

المصدر / فلسطين أون لاين-وكالات