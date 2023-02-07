الطقس: استمرار تأثّر فلسطين في المنخفض الجوي

تتعرّض فلسطين لمنخفض جوي شديد البرودة، اليوم الثلاثاء، حيث تشهد جميع المناطق تساقط للأمطار مصحوبة برياح سريعة وقوية.

وتوقّعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر تأثّر البلاد بالمنخفض الجوي، اليوم الثلاثاء، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدّلها العام بحدود 7 درجات مئوية.

عواصف رعدية

ووفق دائرة الأرصاد يكون الجو شديد البرودة وعاصفا، وتسقط الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية ويسقط البرد أحيانًا.

تساقط الأمطار

وفي فترة الصباح يتوقّع سقوط زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر فوق سطح البحر والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبّات قوية أحياناً تصل سرعتها في بعض الهبّات إلى 80 كم/ساعة والبحر مائجًا.

أما في الليل يكون الجو شديد البرودة وعاصفًا، وتسقط الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانًا والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبّات قوية أحيانًا تصل سرعتها في بعض الهبّات إلى حوالي 80 كم/ساعة والبحر مائجًا.

استمرار المنخفض الجوي

وفي يوم الأربعاء، يستمر تأثّر البلاد بالمنخفض الجوي خلال ساعات النهار ويتراجع تدريجيًّا خلال ساعات المساء والليل، ولا يطرأ تغيّر على درجات الحرارة ويكون الجو شديد البرودة، وتسقط الأمطار على مختلف المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانًا ويتوقّع اعتبارًا من ساعات الصباح الباكر سقوط زخات من الثلج ممزوجة مع المطر فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر فوق سطح البحر.

أما يوم الخميس يكون الجو غائمًا جزئيًّا إلى صافٍ وشديد البرودة، وتبقى الفرصة مهيّأة لسقوط أمطار خفيفة متفرّقة على معظم المناطق حتى ساعات الظهيرة والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الجمعة يكون الجو غائمًا جزئيًّا إلى صاف بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين