استشهاد فتى في نابلس برصاص الاحتلال واعتقال آخرين بالقدس والضفة

استشهد فتى شرق مدينة نابلس فجر اليوم الثلاثاء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت عدة مناطق بالضفة والقدس اعتقلت خلالها عدداً من الشبان بعد مداهمات طالت العديد من المنازل.

وأفادت وزارة الصحة، باستشهاد الفتى حمزة أمجد الأشقر (17 عاماً)، إثر إصابته برصاصة في الوجه أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال العدوان على نابلس.

وأعلنت مجموعات عرين الأسود عن استشهاد الأشقر جراء إصابته خلال تصديه لاقتحام قوات الاحتلال لحي المساكن الشعبية شرق نابلس.

وفي بيان للعرين نعت فيه الشهيد الأشقر، أعلنت عن تصدي مقاتليها لقوات الاحتلال بصليات من الرصاص عقب اقتحام المساكن الشعبية.

وأفادت مصادر محلية في نابلس، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت الجانب الشرقي من المدينة، وداهمت عدداً من منازل المساكن الشعبية، وعبثت بمحتويات المنازل.

وذكرت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الشبان من الحي، عرف من بينهم، عنان وعاصم وشادي بشكار.

وفي جنين اقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقين غرب المدينة، وشنت حملة اعتقالات طالت عدد من الشبان.

وأشارت مصادر في جنين، أن مقاومين اشتبكوا بالأسلحة الرشاشة مع قوات الاحتلال خلال اقتحام برقين.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت عديد المنازل في البلدة، واعتقلت خلال ذلك عدد من الشبان، عرف من بينهم: عبد الرحمن خلوف، ومصطفى حميدو، وهاني ورامي غانم، وشادي غنيم، ومحمد محامدة، ومحمد شلاميش.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية حجة شرق قلقيلية، واعتقلت الشاب عكرمة نوفل عقب اقتحام منزله.

وفي القدس، اقتحمت قوات الاحتلال، مخيم قلنديا شمال المدينة، واعتقلت الشاب علاء الشوعاني من منزله بعد مداهمته.

المصدر / فلسطين أون لاين