أزمة بين منتخبي سوريا ومصر بسبب "السد العالي"

تسبب مدرب حراس مرمي منتخب مصر الأولمبي، عصام الحضري، في أزمة بين الاتحاد المصري لكرة القدم ونظيره السوري، بعد انتقاله لتدريب منتخب سوريا.

والأحد، أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم عن الكادر الفني المساعد لمدرب المنتخب، الأرجنتيني هيكتور كوبر، وكان بين أفراد الطاقم عصام الحضري الملقب بـ"السد العالي"، والذي تولى منصب مدرب حراس المرمى.

وكشف الحضري، الأحد، عن رحيله عن تدريب المنتخب الأولمبي المصري، متجها لخوض "تجربة جديدة مع منتخب سوريا"، وفقا لبيان نشره عبر صفحته بموقع "فيسبوك".

وقال الحضري "بعد فترة قضيتها مع منتخب مصر الأولمبي أعلن حاليا الرحيل عن منصبي كمدرب لحراس المرمى، متجها لخوض تجربة تدريبية جديدة مع منتخب سوريا رفقة المخضرم هيكتور كوبر".

وأضاف أن ذلك جاء بعد استئذان محمد بركات وروجيرو ميكالي الذي يتولى منصب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، وهو ما نفاه الاتحاد المصري لكرة القدم لاحقا.

وفي بيان الأحد، استنكر الاتحاد المصري لكرة القدم تعاقد نظيره السوري مع الحضري، نظرا لتوليه في الوقت الحالي مهام تدريب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي.

وقال اتحاد الكرة المصري في بيان إن "الحضري لم يخطر عضو مجلس إدارة الاتحاد المشرف على المنتخب، محمد بركات، أو أي من أعضاء المجلس بمفاوضاته مع الجانب السوري من قريب أو بعيد رغم علمه بأن المنتخب مُقبل على مباراتين مصيريتين أمام زامبيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا في شهر مارس المقبل".

ويدفع ذلك الاتحاد المصري لمخاطبة نظيره السوري، مستنكرا الإقدام على هذه الخطوة والتعاقد مع أحد المدربين المتعاقدين مع المنتخبات المصرية في خطوة غير مسبوقة، وفقا للبيان.

وفي الوقت ذاته، أعلن الاتحاد المصري، الموافقة على رحيل "السد العالي"، مشددا على عدم التعامل معه في تدريب المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة.

وفي مصر يلقب الحضري بـ"السد العالي"، ويعد أكبر لاعب سنا يشارك في بطولات كأس العالم على مدار تاريخها، بعد حراسته عرين "الفراعنة" في مباراة جمعت المنتخب المصري مع المنتخب السعودي بكأس العالم 2018.

ومع منتخب الفراعنة، توج الحضري بطلا لكأس الأمم الأفريقية أربع مرات خلال أعوام 1998، 2006، 2008 و2010 على التوالي.

المصدر / وكالات