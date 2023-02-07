وفاة عائلة كاملة من غزة في زلزال تركيا

أعلن سفير فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، عن وفاة عبد الكريم أبو جلهوم وعائلته المكونة من 6 افراد في مدينة انطاكيا التركية، جراء الزلزال الذي ضرب جنوب وجنوب شرق تركيا وشمال سوريا، فجر يوم أمس .

كما أكد مصطفى توفر أنباء أولية عن وفاة عدد آخر من المواطنين في انطاكيا جاري متابعتها، مع صعوبة الاتصال مع المدنية، مما يعني أن أرقام الوفيات مرشحة للارتفاع.

وأوضح أن الضحايا (عبد الكريم ابو جلهوم وعائلته) هم من قطاع غزة، ويقيمون في انطاكيا التركية.

وكان سفير فلسطين لدى سوريا سمير الرفاعي، قد أعلن في وقت سابق مساء أمس، عن ارتفاع عدد الضحايا من أبناء شعبنا في سوريا جراء الزلزال إلى 22، حيث تم انتشال 13 جثة من مخيم الرمل، و5 في محافظة جبلة، و3 في حلب.

المصدر / وكالات