إصابة جندي ومستوطن.. 15 عملًا مقاومًا بالضفة خلال 24 ساعة

رصد تقرير 15 عملًا مقاومًا بالضفة الغربية أبرزها 6 عمليات إطلاق نار وإسقاط طائرة استطلاع، والتصدي لاعتداءات المستوطنين، أدت لإصابة مستوطن وجندي صهيوني.

واشتبك المقاومون مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر في أريحا، وأسقطوا طائرة استطلاع، ما أدى لإصابة جندي صهيوني، كما أطلق المقاومون النار على حاجز للاحتلال في المدينة، وفق تقرير مركز المعلومات "معطى".

واستشهد فجر أمس الاثنين، خمسة من مقاتلي كتائب القسام في أريحا في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم عقبة جبر، وهم: رأفت وائل عويضات (21 عاماً)، وشقيقه إبراهيم (28 عاماً)، ومالك عوني لافي (22 عاماً)، وأدهم مجدي عويضات (22 عاماً)، وثائر عويضات (22 عاماً).

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وأطلق مقاومون النار على حاجز بيت فوريك وجبل جرزيم ومخيم بلاطة في نابلس.

وأصيب مستوطن بعد إلقاء حجارة على مركبة للمستوطنين وتحطيمها قرب مستوطنة "حومش" المخلاه قرب بلدة سيلة الظهر جنوب جنين.

واندلعت مواجهات في 5 نقاط، شهدتها مناطق رام الله وأريحا وبيت لحم والخليل، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة.

وتصاعدت عمليات مقاومة ضد الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلتين في يناير من العام الجديد 2023.

ورصد "معطى" خلال تقريره الدوري، (1448) عملاً مقاوماً خلال يناير الماضي، أدت لمقتل (7) إسرائيليين، وإصابة (48) آخرين بجراح مختلفة، في حين استشهد (35) فلسطينيا بنيران الاحتلال ومستوطنيه.

ووثق المركز (159) عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، نفذت (55، 53) عملية منها في جنين ونابلس تواليًا.

المصدر / فلسطين أون لاين