فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

لاعب الصداقة ينتقل للدوري المصري

موعد الجلسة الأولى لمحكمة الكاس الدولية لمناقشة قضية المغازي واتحاد السلة

قرار جديد للحدّ من شغب الملاعب في غزة

البرتغالي كيروش مدرباً جديداً لمنتخب قطر

القاتل الصامت.. مقتل 50 شخصًا في دولة عربية

موعد مباراة الهلال وفلامينغو والقنوات الناقلة

القيادي "بدران": دماء شهداء القسام في أريحا لن تمضي سدى

هل يشارك نيمار في مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا؟

الاحتلال يرجئ هدم مبنى سكني فلسطيني بالقدس

الرئيس أردوغان يعلن حدادًا وطنيًّا 7 أيام

لاعب الصداقة ينتقل للدوري المصري

06 فبراير 2023 . الساعة 21:57 بتوقيت القدس
...
غزة / مؤمن الكحلوت:

كشف نادي السكة الحديد المصري النقاب، عن ضم اللاعب عثمان أبو سخيلة، قادماً من نادي الصداقة الرياضي.


وأعلن النادي المصري عن وصول البطاقة الدولية للاعب أبو سخيلة، ليكون جاهزاً للمشاركة مع الفريق، بداية من المباراة المقبلة أمام العبور، في الجولة الـ17 من بطولة الدوري المصري الدرجة الثانية مجموعة القاهرة.


وشارك اللاعب أبو سخيلة "21" عاماً في تدريبات الفريق خلال الأسابيع الماضية، لينال إعجاب الجهاز الفني الفريق، ويطلب قيده للمشاركة في المسابقات الرسمية.


ويلعب أبو سخيلة في مركز المهاجم، وسبق له أن خاض اختبارات في نادي الزمالك، لكن ظروف عديدة منعته من الاستمرار مع بعد ذلك.


وغادر أبو سخيلة غزة قبل عامين لإكمال دراسته الجامعية في جمهورية مصر العربية، واستغل موهبته في كرة القدم، للعب مع الأندية المصرية.

تويتر تويتر
#الصداقة #عثمان أبو سخيلة #سكة الحديد المصري

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة