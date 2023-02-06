لاعب الصداقة ينتقل للدوري المصري

غزة / مؤمن الكحلوت:

كشف نادي السكة الحديد المصري النقاب، عن ضم اللاعب عثمان أبو سخيلة، قادماً من نادي الصداقة الرياضي.



وأعلن النادي المصري عن وصول البطاقة الدولية للاعب أبو سخيلة، ليكون جاهزاً للمشاركة مع الفريق، بداية من المباراة المقبلة أمام العبور، في الجولة الـ17 من بطولة الدوري المصري الدرجة الثانية مجموعة القاهرة.



وشارك اللاعب أبو سخيلة "21" عاماً في تدريبات الفريق خلال الأسابيع الماضية، لينال إعجاب الجهاز الفني الفريق، ويطلب قيده للمشاركة في المسابقات الرسمية.



ويلعب أبو سخيلة في مركز المهاجم، وسبق له أن خاض اختبارات في نادي الزمالك، لكن ظروف عديدة منعته من الاستمرار مع بعد ذلك.



وغادر أبو سخيلة غزة قبل عامين لإكمال دراسته الجامعية في جمهورية مصر العربية، واستغل موهبته في كرة القدم، للعب مع الأندية المصرية.