موعد الجلسة الأولى لمحكمة الكاس الدولية لمناقشة قضية المغازي واتحاد السلة

غزة / مؤمن الكحلوت:

تعقد المحكمة الرياضية الدولية الكاس جلستها الأولى غداً الثلاثاء لمناقشة القضية التي رفعها اتحاد كرة السلة، ضد قرار المحكمة الرياضية الفلسطينية، التي حكمت بإعادة ترتيب الفرق وتخسير كافة الأندية التي استفادت من فترة القيد الثالثة، وهو ما يعني أن المغازي سيكون بطلاً للدوري.



وستُعقد الجلسة بحضور أطراف القضية اتحاد كرة السلة ونادي خدمات المغازي على أن يتم بعدها، تحديد موعد الجلسة الثانية وإعلان الحكم النهائي.



يُذكر أن اتحاد كرة السلة لم يلتزم بقرار المحكمة الرياضية لمصلحة المغازي، وأبقى القرارات على حالها بتتويج البريج باللقب الذي جرى في الملعب دون أن يستكمل الإجراءات الإدارية والمالية للتتويج.



وأعلن خدمات المغازي عن مقاطعة أنشطة اتحاد كرة السلة الذي رفض تطبيق قرارات المحكمة الرياضية، وعدم المشاركة في بطولة الدوري في الموسم الجديد، الأمر الذي جعل اتحاد كرة السلة يقرر تهبيط المغازي للدرجة الأولى وتحرير جميع لاعبيه من قيوده.



وتُعتبر هذه أول قضية في تاريخ الرياضة الفلسطينية، تُرفع للمحكمة الرياضية الدولية الكاس، التي تحصل على رسوم باهظة تصل لأكثر من، التي تحصل على رسوم باهظة تصل لأكثر من 30 ألف دولار.