قرار جديد للحدّ من شغب الملاعب في غزة

غزة / مؤمن الكحلوت:

كشف عبد السلام هنية الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة النقاب، عن اتخاذ قرار بتركيب كاميرات مراقبة في الملاعب الرئيسة قبل بداية الموسم المقبل، على أن يتم تشكيل لجنة فنية لذلك.

وأشاد هنية بالدور الكبير الذي تقوم به الشرطة الفلسطينية لحفظ الأمن في الملاعب، وذلك خلال اللقاء الذي جمعه أمس بمدير عمليات الشرطة العميد علي النادي.

وقال هنية، إنه تم الاتفاق على متابعة الأحداث التي عقبت نهاية مباراة شباب رفح واتحاد الشجاعية الأسبوع الماضي، من بينها إصابة عضو مجلس إدارة نادي الشجاعية خالد أبو العطا، والاطلاع على التقارير ومفتش الشرطة، كما سيتم زيارة ناديي شباب رفح والشجاعية.

وأضاف هنية، سيتم تفعيل دور المباحث العامة في الملاعب، وضرب بيد من حديد لمثيري الشغب في الملاعب، ومثيري الفتن عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد هنية، على دعم اتحاد كرة القدم بكافة قراراته للخروج بالموسم الرياضي لبَر الأمان، مُشيراً إلى أن الرياضة ستبقى العنوان والواجهة المشرقة للوطن.