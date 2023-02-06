البرتغالي كيروش مدرباً جديداً لمنتخب قطر

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، اليوم الإثنين، تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا جديدا للمنتخب العنابي، خلفا للإسباني فيليكس سانشيز، الذي انتهت مهمته بعد كأس العالم 2022.ش

وانفصل كيروش عن المنتخب الإيراني بداية العام الجاري، بعد أن قاده في نهائيات كأس العالم قطر 2022، وخرج معه من دور المجموعات بتلقيه خسارتين من إنجلترا (2-6) وأمريكا (0-1) في حين فاز على ويلز (2-0).

ويملك البرتغالي سجلا تدريبيا محترما، وسبق أن قاد منتخب بلاده بين عامي 1991 و1993، كما كان له شرف تدريب العملاق ريال مدريد في موسم 2003-04، وكانت له تجربة في نادي مانشستر يونايتد كمساعد للسير أليكس فيرغسون بين عامي 2004 و2008، بالإضافة إلى إشرافه على منتخبات مصر وإيران وكولومبيا.

وكان كيروش قد وصل إلى قطر يوم السبت الماضي، وتابع مباراة السد وأم صلال من الملعب، ضمن الجولة الـ12 من مسابقة دوري نجوم QNB، قبل أن يتم ترسيم التحاقه بالمنتخب القطري مدربا رئيسيا، بعدما كان الاتحاد القطري قد تفاوض معه في وقت سابق على خلافة الإسباني سانشيز.

المصدر / وكالات