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القاتل الصامت.. مقتل 50 شخصًا في دولة عربية

06 فبراير 2023 . الساعة 21:24 بتوقيت القدس
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لقي 4 أشخاص حتفهم اختناقًا بغاز أحادي أكسيد الكربون خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل عدد ضحايا الغاز بالجزائر إلى 50 شخصًا منذ بداية العام، وفقًا لبيانات جهاز الدفاع المدني الجزائري.

وأفاد الدفاع المدني، بوفاة شخصين ببلدة حد الصحاري في ولاية الجلفة، جنوبي العاصمة، بعد استنشاقهما غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة.

وأشارت إلى وفاة شخصين آخرين ليلة الأحد إلى الإثنين بمدينة الخروب بولاية قسنطينة شرقي البلاد، لنفس السبب.

ويدفع الانخفاض في درجات الحرارة المسجّل في الأيّام الأخيرة في الجزائر السكان إلى اللجوء أكثر إلى أجهزة التدفئة، والتي غالبًا ما تعمل بالغاز أو الغاز أويل، ما يعرّضهم لمخاطر أحادي أكسيد الكربون، على الرغم من تحذيرات فرق الإغاثة.

وتحذّر الحماية المدنية من أن أحادي أكسيد الكربون هو غاز سامّ وغير مرئي وعديم الرائحة ويسبّب الكثير من الوفيات في الجزائر.

 

المصدر / وكالات
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#الجزائر #القاتل الصامت #غاز أحادي أكسيد الكربون

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