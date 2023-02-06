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هل يشارك نيمار في مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا؟

06 فبراير 2023 . الساعة 20:42 بتوقيت القدس
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هل يشارك نيمار في مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا؟

عاد النجم البرازيلي نيمار إلى تدريبات باريس سان جرمان الإثنين، قبل يومين من الموقعة ضد مضيفه مرسيليا في الدور ثمن النهائي من كأس فرنسا لكرة القدم.

ونشر نادي العاصمة الفرنسية صورًا عبر حسابه على تويتر من تدريبات الفريق، ظهر فيها نيمار إلى جانب زملائه، بعد أن غاب عن آخر مباراتين لمشكلة في فخذه.

ولا يزال سان جرمان من دون نجمه الآخر المهاجم الدولي كيليان مبابي الذي يغيب عن الملاعب ثلاثة أسابيع لإصابة في الفخذ الأيسر تعرّض لها خلال الفوز ضد مونبلييه مطلع الشهر الحالي. 

وسيُحرم مبابي من خوض ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونيخ الألماني في 14 شباط/فبراير الحالي.

ويتصدّر سان جرمان الدوري بفارق 8 نقاط عن مرسيليا الثاني.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#الدوري الفرنسي #نيمار #مارسيليا #باريس سان جيرمان

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