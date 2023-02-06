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الرئيس أردوغان يعلن حدادًا وطنيًّا 7 أيام

06 فبراير 2023 . الساعة 20:33 بتوقيت القدس
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إخلاء مصابين من المناطق التي ضربها الزلزال في تركيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الحداد العام في عموم البلاد لمدّة 7 أيام بسبب الزلازل التي ضربت جنوبي تركيا.

وجاء في التعميم الذي وقّع عليه الرئيس مساء الإثنين: "نتيجة الزلازل التي ضرب بلدنا في 6 فبراير/ شباط 2023، تقرّر الحداد الوطني لمدة 7 أيام، وتنكيس الأعلام داخل البلاد وفي الممثليات الخارجية لغاية الأحد 12 فبراير".

وضرب زلزال، فجر الإثنين، تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر ظهرًا بقوة 7.6 درجات، مخلّفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

المصدر / الأناضول
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