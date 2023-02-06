نتيجة مباراة الزمالك وفاركو.. خسارة قاسية للأبيض تزيد معاناته

تلقى الزمالك خسارة مذلّة أمام مضيفه فاركو بثلاثية نظيفة الإثنين، بملعب الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات المرحلة السابعة عشرة من الدوري المصري لكرة القدم.

وشهدت المباراة عودة البرتغالي جيزوالدو فيريرا لقيادة الزمالك فنيًا، بعد تراجع مرتضى منصور رئيس النادي عن قرار إقالته من منصبه عقب الخسارة أمام غزل المحلة 2-1 في المرحلة الخامسة عشرة.

وغاب عن قيادة الفريق خلال الفوز على فيوتشر 2-1 في المرحلة الماضية، وظل فيريرا الإثنين جالسًا على مقاعد البدلاء طوال المباراة من دون أن يحرّك ساكنًا، تاركًا الإدارة الفنية لأسامة نبيه ومعاونيه.

وسجّل لفاركو شكري نجيب (6) وعمرو جمال (29) والبديل السوداني سيف الدين تيري (90+4).

وتلقى بذلك الزمالك الخسارة الرابعة هذا الموسم، في آخر بروفة قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري في افتتاح مباريات دور المجموعات لدوري ابطال إفريقيا الجمعة على ملعب القاهرة الدولي.

وتجمّد رصيده عند 29 نقطة في المركز الرابع مؤقتًا، فيما حقّق فاركو انتصاره الثاني تواليًا، رافعًا رصيده الى 19 نقطة في المركز العاشر.

وأسفر ضغط هجومي للاعبي فاركو عن هدف مبكر (6) من خطأ لمدافع الزمالك حسام عبد المجيد في تمرير الكرة على حدود منطقة الجزاء، استغلها نجيب وانطلق في عمق الدفاع وسدّد إلى يمين محمد عواد.

وتحوّل لاعبو الزمالك للهجوم بحثًا عن هدف التعادل، ما خلّف مساحات في دفاعه، استغلها لاعبو فاركو بهجمات منظمة شكّلت خطورة.

وفي الدقيقة 29 مرّر محمود حمادة الكرة على حدود منطقة الجزاء لتصل لعمرو جمال، سدّدها مباشرة خدعت عواد وسكنت شباكه.

ورغم سيطرة واستحواذ من لاعبي الزمالك، إلا أنها كانت من دون فاعلية هجومية. وتأثر أداء الفرق بغياب إمام عاشور الذي انتقل للاحتراف في ميتلاند الدنماركي في سوق الانتقالات الشتوية.

ومن هجمة مرتدة لفاركو، مرّر النيجيري كينغسلي سوكاري الكرة خلف دفاع الزمالك، وصلت للخالي من الرقابة عمرو جمال سدّدها ارتطمت بالعارضة وخرجت الى ركلة مرمى (72).

وكاد البديل يوسف أسامة نبيه يحرز هدف تقليص الفارق للزمالك بعدما تلقى تمريرة رأسية من عبد المجيد، حوّلها رأسية مرّت بجوار القائم الأيسر لمرمى محمد سعيد "شيكا" (77).

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت الضائع اخترق سيف تيري دفاع الزمالك مراوغًا البديل عمر جابر والسنغالي إبراهيما نداي ومحمد طارق، وسدّدها من داخل منطقة الجزاء مرّت من تحت يد عواد وسكنت شباكه.

المصدر / وكالات