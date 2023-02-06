الصحة: بدء تشغيل مركز النصيرات للرعاية العاجلة غدًا

أعلنت وزارة الصحة عن بدء تشغيل مركز "النصيرات" للرعاية العاجلة بالمحافظة الوسطى، غدًا الثلاثاء.

وأوضح الوزارة أن بدء تشغيل المركز يأتي ضمن جهودها المتواصلة لتجويد الخدمات الصحية المقدّمة، وإتاحتها للمواطنين في مختلف محافظات قطاع غزة.

وبيّنت أن المركز سيكون مخصصاً لاستقبال الحالات المتوسطة والطفيفة الراجلة التي تحتاج إلى رعاية عاجلة من البالغين والأطفال فوق سن الخمس سنوات، في حين أن الحالات الخطيرة والمحمولة والأطفال دون سن الخمس سنوات تتوجه مباشرة إلى قسم الطوارئ في مستشفى شهداء الأقصى.

وأشارت الصحة أن المركز سيعمل على تقديم خدماته في المرحلة الأولى لتشغيله خلال الفترتين الصباحية والمسائية والتي تمتد من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة العاشرة مساءً طوال أيام الأسبوع.

وقالت: "سيتم استقبال الحالات في الفترة الليلية التي تمتد من الساعة العاشرة مساءً وحتى الثامنة صباحًا في مستشفى العودة بالنصيرات وذلك بنفس الآلية والإجراءات المتّبعة في مركز النصيرات للرعاية العاجلة على نظام التأمين الصحي"، مؤكدة سعيها إلى تشغيل المركز على مدار الساعة في المرحلة المقبلة.

المصدر / فلسطين أون لاين