هنية يعزّي أردوغان بضحايا الزلزال الأليم

بعث إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" برقية تعزية ومواساة لرئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان بحادث الزلزال الأليم وما خلّفه من ضحايا ودمار.

وقال رئيس الحركة: "ببالغ الحزن والأسى، مع أخلص مشاعر التضامن والمواساة والتسليم المطلق بقضاء الله وقدره فقد تلقينا في حركة حماس، وعموم أبناء شعبنا الفلسطيني في كل أماكن وجوده نبأ فاجعة الزلزال المدمّر الذي وقع فجر اليوم جنوب البلاد، وما خلّفه من آثار كارثية أودت بحياة الكثير من الأرواح، والخسائر المادية والبشرية الفظيعة".

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وأعرب عن تضامنه الكامل ووقوفه والشعب الفلسطيني بجانب الشعب التركي الأصيل، داعيًا كل الهيئات والجهات الإغاثية والدولية للمبادرة العاجلة وتقديم المساعدة اللازمة، لإغاثة وإنقاذ المكلومين والتخفيف من آثار هذه الفاجعة.

وأضاف هنية: "نبعث من خلالكم إلى أسر الضحايا والجرحى والمصابين، وإلى الشعب التركي عامة أصدق مشاعر التعزية والمواساة، سائلين الله تعالى أن يعينكم على تجاوز هذه الكارثة، وأن يرحم الضحايا، ويعجّل بشفاء الجرحى والمصابين، وإنقاذ المفقودين، وأن يربط على قلوب أسرهم، ويلهمهم الصبر والتسليم وحسن العزاء، ونرجو الله سبحانه أن يحفظكم بحفظه ورعايته، ويُسلّم الجمهورية التركية وأهلها من كل سوء ومكروه، ويديم عليها الأمن والاستقرار".

المصدر / فلسطين أون لاين