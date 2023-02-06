مع اشتداد برد الشتاء.. هذه الأغذية تفيد في مواجهته

مع اشتداد برودة فصل الشتاء، استعرض موقع "دويتشه فيله" الألماني مجموعة من أهم المواد الغذائية التي يحتاجها الجسم في فصل الشتاء لتقوية النظام المناعي والتمتع بصحة جيدة، من بينها:

أطعمة تحتوي على فيتامين سي

يشير موقع "هايل براكسيس" إلى أن تناول أطعمة تتوفر على فيتامين "سي" (C) من الأشياء الضرورية في فصل الشتاء، إذ يقوي النظام المناعي، ويساعد في التغلب على أمراض الشتاء الشائعة. ويُعد الليمون والبرتقال والفلفل الأحمر من المواد الغذائية الغنية بهذا الفيتامين الضروري للجسم.

أطعمة تحتوي على فيتامين "إيه"

تتسبب رياح فصل الشتاء في معاناة عدة أشخاص من مشاكل في الجلد. ويوضح خبراء الصحة أن فيتامين "إيه" (A) هو الوسيلة الناجعة للتعامل مع هذه المشكلة. ومن بين المواد الغذائية الغنية بهذا الفيتامين هناك الجزر والسبانخ والبطاطا الحلوة.

أطعمة تحتوي على فيتامين "دي"

الشمس من المصادر الأساسي لفيتامين "دي" (D) الضروري للجلد والعظام، إلا أنه في فصل الشتاء تغيب الشمس لفترات طويلة، ما يتسبب في نقص هذا الفيتامين لدى الناس. ويمكن الاعتماد على بعض الأطعمة للحصول على هذا الفيتامين مثل سمك السلمون والبيض. والأفوكادو من الأطعمة التي يمكن الاعتماد عليها أيضًا في فصل الشتاء.

أطعمة تحتوي على فيتامين "إي"

لا يمنع فيتامين "إي" (E) فقط جفاف الجلد بل أيضًا له عدة مزايا مضادة للأكسدة. ويشير موقع "هايل براكسيس" إلى أن هناك بعض الأنواع من الأغذية، التي تحتوي على هذا الفيتامين مثل الأفوكادو والبروكلي واللوز، إذ تكتسي هذه المواد الغذائية أهمية كبرى في فصل الشتاء.

أطعمة تحتوي على فيتامين "بي 6"

يساعد فيتامين "بي 6" (B6) على تنشيط الجهاز المناعي ويوجد في الأطعمة الحيوانية والنباتية. ويمكن الحصول على هذا الفيتامين في الأرز والموز والسمك (السردين) والقمح.

المصدر / فلسطين أون لاين