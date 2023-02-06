الاحتلال يقتحم قسم الأشبال في "الدامون"

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها وإجراءاتها التنكيلية والعقابية بحق الأسرى داخل سجونها.

واقتحمت إدارة سجون الاحتلال، اليوم الاثنين، قسم الأشبال في سجن "الدامون"، واعتدت عليهم وفرضت عليهم عقوبات قاسية.

وشملت عقوبات إدارة السجون بحق الأسرى الأشبال منع الاتصال الهاتفي، ومصادرة الأدوات الكهربائية، ومنع الزيارات شهرًا، وتحويل غرف الأشبال للزنازين 4 أيام، وإغلاق الكنتينة لأسبوع.

وصعّدت إدارة سجون الاحتلال مؤخرا من انتهاكاتها وجملة عقوباتها القاسية بحق الأسرى، والتي طالت الأسيرات في سجن "الدامون" بالاعتداء والعزل والتفتيشات الاستفزازية.

ونقلت إدارة سجون الاحتلال عشرات الأسرى من عدة سجون إلى الأقسام الجديدة في سجن "نفحة"، بعد زيارة وزير "الأمن القومي" للاحتلال "ايتمار بن غفير" إلى الأقسام الجديدة وإيعازه بالبدء بإجراءات تنكيل بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

ويخوض الأسرى حراكاً نضالياً، رفضاً لفرض إدارة السجون جملة من العقوبات القاسية بحقهم.

المصدر / فلسطين أون لاين