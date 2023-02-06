فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

هل سيشارك بوسكيتس في مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد؟

13 دولة في الاتحاد الأوروبي تستعد لإرسال فرق إنقاذ إلى تركيا

لأول مرة في تاريخه.. اتحاد دير البلح يصعد لدوري الدرجة الأولى

كارثة تواجه مانشستر سيتي بعد توجيه اتهام رسمي للنادي

أهالي جبل المكبر يجبرون الاحتلال على تأجيل هدم 5 محالّ

إقامة صلاة الغائب في المسجد الأقصى على ضحايا الزلزال

تَعرَّف على المدرب الجديد لخدمات النصيرات

حماس تنعى شهداء القسام في أريحا وتؤكد مضي المقاومة في طريقها

مشاهد مؤثرة من زلزال اليوم في تركيا وسوريا

جراء زلزال اليوم.. تهدّم أجزاء من قلعة غازي عنتاب التاريخية

هل سيشارك بوسكيتس في مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد؟

06 فبراير 2023 . الساعة 16:43 بتوقيت القدس
...
هل سيشارك بوسكيتس في مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد؟

يحوم الشك حول مشاركة قائد برشلونة المخضرم سيرجيو بوسكيتس ضد مانشستر يونايتد الانكليزي في مباراة الذهاب من ملحق الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) المقرر في 16 الحالي بعد تعرضه لاصابة بالتواء في الكاحل كما اعلن النادي الكاتالوني الاثنين.

وذكرت تقارير في اسبانيا بان بوسكيتس (34 عاما) الذي تعرض للاصابة خلال فوز فريقه على اشبيلية 3-صفر الاحد، سيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين اسبوعين وثلاثة.

وسيغيب بوسكيتس بالتأكيد عن مواجهة فياريال في الدوري المحلي السبت وعلى الارجح ضد يونايتد في 16 الحالي لكنه يملك فرصة لخوض اياب الملحق في 23 منه.

يذكر ان برشلونة يعاني ايضا من اصابة جناحه الفرنسي عثمان ديمبيليه لاصابة عضلية في الفخذ وسيغيب على الاقل عن مباراة الذهاب ضد الفريق الانكليزي.

ونجح الفريق الكاتالوني في استغلال خسارة غريمه التقليدي ريال مدريد امام مايوركا ليبتعد بفارق 8 نقاط في صدارة الدوري الاسباني.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#مانشستر يونايتد #برشلونة #بوسكيتس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة