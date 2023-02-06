هل سيشارك بوسكيتس في مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد؟

يحوم الشك حول مشاركة قائد برشلونة المخضرم سيرجيو بوسكيتس ضد مانشستر يونايتد الانكليزي في مباراة الذهاب من ملحق الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) المقرر في 16 الحالي بعد تعرضه لاصابة بالتواء في الكاحل كما اعلن النادي الكاتالوني الاثنين.

وذكرت تقارير في اسبانيا بان بوسكيتس (34 عاما) الذي تعرض للاصابة خلال فوز فريقه على اشبيلية 3-صفر الاحد، سيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين اسبوعين وثلاثة.

وسيغيب بوسكيتس بالتأكيد عن مواجهة فياريال في الدوري المحلي السبت وعلى الارجح ضد يونايتد في 16 الحالي لكنه يملك فرصة لخوض اياب الملحق في 23 منه.

يذكر ان برشلونة يعاني ايضا من اصابة جناحه الفرنسي عثمان ديمبيليه لاصابة عضلية في الفخذ وسيغيب على الاقل عن مباراة الذهاب ضد الفريق الانكليزي.

ونجح الفريق الكاتالوني في استغلال خسارة غريمه التقليدي ريال مدريد امام مايوركا ليبتعد بفارق 8 نقاط في صدارة الدوري الاسباني.

المصدر / وكالات