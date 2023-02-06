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13 دولة في الاتحاد الأوروبي تستعد لإرسال فرق إنقاذ إلى تركيا

06 فبراير 2023 . الساعة 16:39 بتوقيت القدس
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تستعد 13 دولة في الاتحاد الأوروبي، لإرسال فرق مختصة إلى تركيا، للمساهمة في عمليات البحث والإنقاذ عقب الزلازل التي ضربت جنوبي البلاد.

وفي مؤتمر صحفي، الاثنين، قال الناطق باسم المفوضية الأوروبية، بالازس أوجواري، إن بلغاريا، وكرواتيا، والتشيك، وفرنسا، واليونان، وهولندا، وبولندا ورومانيا، والمجر، وإيطاليا، وإسبانيا، ومالطا وسلوفاكيا، سترسل إلى تركيا فرقاً مختصة بالبحث والإنقاذ.

وأضاف المتحدث الأوروبي أن عدد الدول التي سترسل مساعدات وفرق إنقاذ إلى تركيا، في ازدياد مستمر.

وأوضح أن الاتحاد مستعد للتنسيق مع المسؤولين في تركيا حول أعمال البحث والإنقاذ وتقديم المساعدات.

وضرب زلزال، فجر الإثنين، جنوب شرقي تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر ظهر اليوم بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) ارتفاع عدد قتلى الزلازل الذي ضرب البلاد إلى 1014 شخصا.

المصدر / الأناضول
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#تركيا #الاتحاد الأوروبي #زلزال

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