لأول مرة في تاريخه.. اتحاد دير البلح يصعد لدوري الدرجة الأولى

غزة/ وائل الحلبي:

حسم اتحاد دير البلح بطاقة الصعود لدوري الدرجة الأولى بفوزه الكاسح على جماعي رفح، بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الدرة، في ختام منافسات الجولة 16 والأخيرة من دوري الدرجة الثانية لفرع الوسطى والجنوب.

اتحاد الدير نجح في التأهل للدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه، بعدما رفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز الأول، وتوقف رصيد جماعي رفح عند 20 نقطة في المركز الرابع.

سجل هدفي اتحاد الدير أحمد أبو ناجي من ركلة حرة مباشرة (12)، وسجل الهدف الثاني محمد المنايعة من انفراده بالحارس (41)، ومحمد أبو عمران تمكن من تسجيل الهدف الثالث من تمريرة حولها داخل الشباك (74)، وعاد المنايعة ليعزز النتيجة لاتحاد دير البلح بتسجيل الهدف الثاني له والرابع للفريق (87)، ليختتم أحمد ناجي خماسية اتحاد الدير بتسديدة صاروخية (92).

المصدر / فلسطين أون لاين