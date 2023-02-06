كارثة تواجه مانشستر سيتي بعد توجيه اتهام رسمي للنادي

أعلنت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز في كرة القدم الاثنين إحالة نادي مانشستر سيتي حامل اللقب إلى لجنة مستقلة، بسبب انتهاكات مزعومة لقواعده المالية.

وتعود الانتهاكات المزعومة الى الفترة بين موسمي 2009-2010 و2017-2018.

وأوضحت الرابطة أن حامل اللقب الدوري متهم بانتهاك قواعد الدوري التي تتطلب "توفير، بحسن نية، معلومات مالية دقيقة تعطي رؤية حقيقية وعادلة للوضع المالي للنادي".

وأضافت أن المعلومات المالية الدقيقة المطلوبة تتعلق "بالإيرادات (بينها إيرادات الرعاية) والأطراف ذات الصلة وتكاليف التشغيل".

وتابعت أن الجزء الثاني من الانتهاكات المذكورة يتعلق بخرق القواعد "التي تتطلب من النادي العضو تضمين التفاصيل الكاملة لمكافأة المدير الفني في العقود ذات الصلة" المتعلقة بالفترة بين موسمي 2009-2010 و2012-2013.

وكان المدير الفني للنادي بين كانون الأول/ديسمبر 2009 وأيار/مايو 2013 هو الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب منتخب بلاده حاليا.

كما يتعلق الجزء الثاني من الانتهاكات المزعومة بالمتطلبات المفروضة على الأندية "لتضمين التفاصيل الكاملة لأجور اللاعبين في العقود ذات الصلة".

ويتناول الجزء الثالث الانتهاكات المزعومة لقواعد الدوري الممتاز التي تتطلب من الأندية الامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف الخاصة بالاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا).

وكان الاتحاد الاوروبي منع سيتي من المشاركة في مسابقاته لمدة عامين بسبب انتهاكات مزعومة للوائحه في شباط/فبراير 2020، ولكن تم إلغاء العقوبة من قبل محكمة التحكيم الرياضية في تموز/يوليو من العام ذاته.

المصدر / وكالات