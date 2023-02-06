تَعرَّف إلى المدرّب الجديد لخدمات النصيرات

غزة/ وائل الحلبي:

كشف إبراهيم حسين المدير الفني لفريق خدمات النصيرات عن استقالته من تدريب الفريق، رغم الفترة القصيرة التي قضاها معه، خلفًا للكابتن بلال تمراز الذي استقال عقب خسارة الفريق من غزة الرياضي.

وجاءت استقالة الجهاز الفني للنصيرات بشكل مفاجئ، حيث لم يمضِ على تكليف الجهاز أكثر من أسبوعين، تولَّى فيها قيادة الفريق في مباراته أمام خدمات رفح، والتي انسحب منها الفريق قبل نهاية الشوط الأول، ليتم تخسيره إداريًّا بنتيجة 3-0 لصالح الفريق الرفحي.

وعقد مجلس إدارة النادي اجتماعًا طارئًا ظهر اليوم، حيث قرَّر تعيين الكابتن نادر النجار مدربًا للفريق وتوجيه الشكر للكابتن إبراهيم حسين.

ويأتي تعيين النجار على رأس القيادة الفنية للنصيرات في ظل خبرته بالفريق، خاصة وأنه عمل رفقة الكابتن بلال تمراز في تدريب الفريق قبل استقالة الأخير.

وسيكون النجار أمام اختبار صعب للغاية خاصة وأنّ خدمات النصيرات يستعد لمواجهة اتحاد خان يونس في الجولة الثامنة عشرة من عمر المسابقة والتي تجمعهما يوم الأحد القادم على ملعب خان يونس، ويحتل الفريق المركز الحادي عشر وقبل الأخير برصيد 10 نقاط.

المصدر / فلسطين أون لاين