كتائب القسام تنعى شهداء أريحا

نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام اليوم الإثنين، شهداء مدينة أريحا، مؤكدةً أنّ المقاومة ماضية في طريقها حتّى دحر الاحتلال.

وقالت في بيان صحفي:" بأسمى آيات العز والفخر، نزفُّ إلى شعبنا الفلسطيني العظيم كوكبة من أبطال كتائب الشهيد عز الدين القسام، الذين ارتقوا خلال اشتباك مسلّح في أريحا صباح اليوم الإثنين، بعد سلسلة من المواجهات مع قوّات الاحتلال الصهيوني الغاشم".

وأوضحت أنّ الشهداء هم: الشهيد القسَّامي البطل: مالك عوني لافي (22 عامًا) والشهيد القسَّامي البطل: رأفت وائل عويضات (21 عامًا)، والشهيد القسَّامي البطل: إبراهيم وائل عويضات (27 عامًا) والشهيد القسَّامي البطل: أدهم مجدي عويضات (22 عامًا) والشهيد القسامي البطل: ثائر عويضات (28 عامًا).

وأكدت "أنّ هذه الثلة المباركة من الشهداء التي ترتقي في ميدان الاشتباك ومواجهة العدو اليوم، تؤكّد مجدّدًا أنَّ شعبنا ماضٍ في طريق المقاومة والتحرير، ولن ترهبه جرائم الاحتلال، ولن يُوهنه تخاذل المتخاذلين، وأنَّ المقاومة التي ضربت الاحتلال في القدس ردّاً على جريمته في مخيم جنين، قادرة على مواصلة عملياتها البطولية في أيّ بقعة من أرضنا المحتلة".

وأضافت:" نحيّي شعبنا الصابر المرابط في عموم الضفة الأبية، وفي أريحا وعقبة جبر، الذي احتضن المقاومين الأبطال، وصمد في وجه حصار الاحتلال، وأعلن الغضب في وجه قواته المجرمة، واستطاع أن يلقنها درسًا جديدًا في البطولة لن تنساه، ونؤكّد أنَّ أرضنا المباركة ستنبت في كلّ شبر منها بطلًا جديدًا ومقاومًا عنيدًا، يزرعون الرّعب في قلوب الاحتلال، حتّى دحره صاغرًا من أرضنا".

المصدر / فلسطين أون لاين