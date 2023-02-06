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بالصور مشاهد مؤثرة من زلزال اليوم في تركيا وسوريا

06 فبراير 2023 . الساعة 15:00 بتوقيت القدس
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مشهد حي لبناية سقطت جراء الزالزل في تركيا (تصوير: الفرنسية)

في مشاهد مؤثرة، قتل مئات الأشخاص وأصيب آلاف آخرون في تركيا وسوريا جراء الزلزال القوي الذي ضرب فجر اليوم الإثنين جنوب تركيا.

ووفق إدارة الطوارئ والكوارث التركية فقد كانت قوة زلزال اليوم 7.4 درجات على مقياس ريختر ضرب ناحية بازارجيك من ولاية كهرمان مرعش جنوب تركيا، على عمق 7 كيلومترات فجر اليوم.

وبحلول ظهر اليوم، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنّ العدد الإجمالي لضحايا الزلزال ارتفع إلى 912 قتيلًا و5383 مصابًا إضافة لتهدُّم 2818 بناية.

وبحسب الإحصاءات الأخيرة للسلطات التركية أفادت بأنّ قوة الزلزال بلغت 7.7 درجات على مقياس ريختر.

وفي سوريا، ضرب الزلزال محافظات حلب وإدلب وحماة واللاذقية وطرطوس، فيما لقى ما لا يقل عن 147 شخصًا حتفهم وأُصيب 340 آخرين.

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المصدر / فلسطين أون لاين-وكالات
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