فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تَعرَّف على المدرب الجديد لخدمات النصيرات

كتائب القسام تنعى شهداء أريحا

مشاهد مؤثرة من زلزال اليوم في تركيا وسوريا

جراء زلزال اليوم.. تهدّم أجزاء من قلعة غازي عنتاب التاريخية

في بيان عاجل لكتيبة مخيم عقبة جبر: نقسم أنّ دماء الشهداء لن تذهب هدرًا

صحيفة إسبانية: 11 محاربًا مصريًّا ينتظرون ريال مدريد في المغرب

"الإسلامية المسيحية" تدين جريمة الاحتلال في أريحا

هيئة تطالب "أونروا" بالتدخل الفوري لمساعدة اللاجئين المتضررين من الزلزال بسوريا

مخيم عقبة جبر اسم في الأخبار

هشام قاسم: أريحا أكدت للاحتلال أن لا مقام له على أرضنا

جراء زلزال اليوم.. تهدّم أجزاء من قلعة غازي عنتاب التاريخية

06 فبراير 2023 . الساعة 14:18 بتوقيت القدس
...
قلعة غازي عنتاب التاريخية

تعرضت قلعة غازي عنتاب التاريخية التي تم بناؤها منذ أكثر من 2200 عام إلى الانهيار خلال الزلزال الذي وقع صباح اليوم الاثنين، في تركيا.

وكتب موقع صحيفة "يني شفق" التركية، أن "القلعة التاريخية بغازي عنتاب انهارت"، وبحسب الصحيفة التركية، لم يتم بعد تحديد الأضرار التي لحقت بالحصن.

ويذكر أن تلك قلعة غازي عنتاب التاريخية مدرجة في قائمة اليونيسكو للمدن الإبداعية.

وقد وقع زلزال بقوة 7.9 درجة صباح اليوم في محافظة كهرمان مرعش، وأدى إلى دمار في عدد من المدن.

ووفقًا لمكتب حالات الطوارئ فقد توفي العشرات، فيما أصيب المئات، وبقي العشرات عالقين تحت أنقاض المباني المهدمة.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#زلزال تركيا #زلزال اليوم #قلعة غازي عنتاب #قلعة تاريخية #الزالزال في تركيا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة