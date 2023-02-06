جراء زلزال اليوم.. تهدّم أجزاء من قلعة غازي عنتاب التاريخية

تعرضت قلعة غازي عنتاب التاريخية التي تم بناؤها منذ أكثر من 2200 عام إلى الانهيار خلال الزلزال الذي وقع صباح اليوم الاثنين، في تركيا.

وكتب موقع صحيفة "يني شفق" التركية، أن "القلعة التاريخية بغازي عنتاب انهارت"، وبحسب الصحيفة التركية، لم يتم بعد تحديد الأضرار التي لحقت بالحصن.

ويذكر أن تلك قلعة غازي عنتاب التاريخية مدرجة في قائمة اليونيسكو للمدن الإبداعية.

وقد وقع زلزال بقوة 7.9 درجة صباح اليوم في محافظة كهرمان مرعش، وأدى إلى دمار في عدد من المدن.

ووفقًا لمكتب حالات الطوارئ فقد توفي العشرات، فيما أصيب المئات، وبقي العشرات عالقين تحت أنقاض المباني المهدمة.

المصدر / وكالات