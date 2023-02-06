في بيان عاجل لكتيبة مخيم عقبة جبر: نقسم أنّ دماء الشهداء لن تذهب هدرًا

أصدرت كتيبة مخيم عقبة جبر بيانًا عاجلًا حول اقتحام المخيم وارتقاء الشهداء الخمسة من كتائب القسام.

وقالت الكتيبة في بيانها، والذي وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه: "نقسم بما أقسم به رب العباد أنّ دماء شهدائنا لن تذهب هدرًا وأنّ ما نعدكم به كل وعد قطعناه على أنفسنا سيقع وهذه الأيام بيننا ستثبت لكم أنّ المقاومة في واد والعدو وأعوانه والباحثين عن الاستقرار من أعوانه من صحفيين ورجال اقتصاد ولجان تنسيق فصائلي وغيرهم وغيرهم في واد آخر".

وأضاف البيان: "بكل الفخر والاعتزاز تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام كتيبة مخيم عقبة جبر الجناح العسكري لحركة حماس في فلسطين ثلة من مقاتليها الأبطال وهم الشهيد القائد مالك عوني لافي، الشهيد القائد رأفت وائل عويضات، الشهيد القائد إبراهيم وائل عويضات، الشهيد القائد أدهم مجدي عويضات، الشهيد القائد ثائر خالد عويضات الذين كان لهم صولات وجولات في ميدان المقاومة والجهاد".

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ونوهت الكتيبة إلى أنّ الشهداء تصدوا إلى جانب المقاومين في مخيم عقبة جبر لقوات الاحتلال وقواته الخاصة على أكثر من محور منذ اللحظة الأولى، ودارت معركة شرسة استخدم مجاهدونا فيها العبوات والقنابل المتفجرة والرصاص، مما أدى لوقوع إصابات محققة في صفوف قوات الاحتلال.

وكشفت عن تمكنها من إسقاط طائرة "مسيرة" استخدمتها قوات الاحتلال في التصوير.

وأردفت: "لقد أثبت أبناء شعبنا الحر مجددًا في مخيم عقبة جبر أنهم خير سند وخير نصير لمقاومتنا، حيث قدَّموا أروع آيات الصمود والتضحية والعطاء وخير سند لنا في الميدان والذين تعرضوا لشتى أنواع الإرهاب على أيدي قوات الاحتلال المجرم".

المصدر / فلسطين أون لاين