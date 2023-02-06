صحيفة إسبانية: 11 محاربًا مصريًّا ينتظرون ريال مدريد في المغرب

سلّطت الصحافة الإسبانية الضوء على المباراة المرتقبة بين الأهلي المصري وريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات كأس العالم للأندية المقامة في المغرب.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية، إن الفريق الملكي، سيصل ريال مدريد إلى الرباط اليوم مستعدًا لخوض معركة كرة قدم جديدة أمام ضد الأهلي المصري.

وأضافت الصحيفة: ينتظر فريق ريال مدريد 11 محاربًا مصريًا على استعداد لجعل نصف النهائي مستحيلًا أمام الفريق الملكي.

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وتابعت صحيفة ماركا المقربة من النادي الملكي: إنها المباراة الأكثر أهمية في تاريخ الأهلي، وصيف دوري أبطال إفريقيا، والضيف الوحيد الذي تمت دعوته للبطولة.

وأكدت أن النادي الأهلي المصري يتسلح براحة إضافية تبلغ نصف يوم أكثر من ريال مدريد، وهو ما قد يؤخذ في الاعتبار، عند لجوء الفريق المصري لأسلوب دفاعي ضد الريال.

المصدر / وكالات