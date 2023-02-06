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الهيئة 302 تطالب "أونروا" بالتدخل الفوري لمساعدة اللاجئين المتضررين من الزلزال بسوريا

06 فبراير 2023 . الساعة 13:17 بتوقيت القدس
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الهيئة 302 تطالب "أونروا" بالتدخل الفوري لمساعدة للاجئين المتضررين من الزلزال بسوريا

أصدرت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" بيانًا صحفيًّا قالت فيه بأنها تتابع بقلق وباهتمام كبيرين تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة.

وقد دعت "الهيئة 303" في بيانها وكالة "الأونروا" بالتدخل الفوري والعاجل وتقديم كل ما يلزم من احتياجات من إيواء وغذاء ودواء وكساء ومحروقات للمتضررين من الزلزال الذي ضرب مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين في شمال سوريا؛ مخيم الرمل في اللاذقية "حوالي 6500 لاجئ"، ومخيميْ "حندرات حوالي 8 آلاف لاجئ" و"النيرب حوالي 18 ألف لاجئ" في حلب.

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ولقي ثمانية لاجئين فلسطينيين، بينهم 3 أطفال، مصرعهم جراء الزلزال، إذ تم انتشال خمس جثث، وإنقاذ ثمانية لاجئين من تحت أنقاض مبنيين سكنيين انهارا في مخيم الرمل في اللاذقية، وبأنّ عمليات البحث عن ناجين ما زالت مستمرة، ثم تم انتشال جثامين ثلاثة أطفال من تحت الأنقاض، بينهم شقيقان، في مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين في حلب.

المصدر / فلسطين أون لاين
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