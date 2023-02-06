آخر تحديث.. حصيلة مرعبة لأعداد القتلى والجرحى في سوريا وتركيا جراء الزلزال

قتل مئات الأشخاص وأصيب آلاف آخرون في تركيا وسوريا جراء الزلزال القوي الذي ضرب فجر اليوم الإثنين جنوب تركيا.

ورفعت السلطات التركية حالة الإنذار إلى المستوى الرابع، وهو يشمل طلب المساعدة الدولية.

ووفق إدارة الطوارئ والكوارث التركية إن زلزالًا بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر ضرب ناحية بازارجيك من ولاية كهرمان مرعش جنوب تركيا، على عمق 7 كيلومترات فجر اليوم، في حين أفاد المعهد الأميركي للزلازل بأنّ قوة الهزة الرئيسية بلغت 7.8 درجات.

واستمر الزلزال في كهرمان مرعش لنحو دقيقة وتسبب في دمار عشرات المباني وفي حريق ضخم، وفق مقاطع مصورة بثّت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت إدارة الكوارث والطوارىء التركية إنها سجلت حتى الآن 78 هزة ارتدادية.

وبحلول ظهر اليوم، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنّ العدد الإجمالي لضحايا الزلزال ارتفع إلى 912 قتيلًا و5383 مصابًا إضافة لتهدُّم 2818 بناية، مؤكدًا إنقاذ نحو 2500 شخص من تحت الأنقاض.

وأضاف أردوغان أنّ الزلزال خلّف خسائر كبيرة، وأنّ السلطات استنفرت كل الوسائل لتجاوز آثاره.

وبحسب الإحصاءات الأخيرة للسلطات التركية أفادت بأنّ قوة الزلزال بلغت 7.7 درجات على مقياس ريختر.

وبالإضافة إلى كهرمان مرعش، ضرب الزلزال ولايات غازي عنتاب وهاتاي وأضنة وملاطيا وديار بكر وشانلي أورفا وعثمانية، وتسبب في انهيار مئات المباني وحوصر العديد تحت الأنقاض، كما تضررت طرق عدة وميناء إسكندرون ومدرج مطار هاتاي، وأظهرت مقاطع مصورة السكان وهم يهرعون للشوارع وسط أجواء باردة بسبب الثلوج التي تساقطت في الأيام الماضية.

وقال رئيس مرصد الزلازل في تركيا إنّ هذا الزلزال هو الأكبر منذ زلزال أغسطس/آب 1999 الذي تسبب في مقتل 17 ألف شخص، بينهم ألف في إسطنبول.

وفي سوريا، ضرب الزلزال محافظات حلب وإدلب وحماة واللاذقية وطرطوس، وقال الدفاع المدني السوري الموجود في مناطق المعارضة شمال غرب البلاد إنّ ما لا يقل عن 147 شخصًا لقوا حتفهم وأُصيب 340 آخرين، ووصف الوضع بالصعب جدًّا، مؤكدًا أنّ مدينة حلب هي الأكثر تضررًا، وأنهم بحاجة لمساعدة دولية.

وأعلنت وزارة الصحة السورية أنّ عدد ضحايا الزلزال وصل إلى 248 قتيلًا و700 مصاب، في حين قالت وزارة الدفاع السورية إنها تستنفر كافة وحداتها ومؤسساتها في جميع المحافظات لتقديم المساعدة العاجلة للمتضررين، والبحث عن الأشخاص العالقين تحت الأنقاض، وإسعاف المصابين، وإزالة آثار الدمار.

كما شعر بالزلزال سكان كل من لبنان والأراضي الفلسطينية واليونان وقبرص وأرمينيا وجورجيا والعراق وبعض المناطق في مصر.

المصدر / وكالات