مصرع 8 لاجئين فلسطينيين بينهم 3 أطفال جراء الزلزال في سوريا

لقي ثمانية لاجئين فلسطينيين، بينهم 3 أطفال، مصرعهم، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا، بقوة 7.8 درجة.

ووفق مصادر إعلامية، تم انتشال خمس جثث، وإنقاذ ثمانية لاجئين من تحت أنقاض مبنيين سكنيين انهارا في مخيم الرمل في اللاذقية، وأنّ عمليات البحث عن ناجين ما زالت مستمرة.

كما وجرى انتشال جثامين ثلاثة أطفال من تحت الأنقاض، بينهم شقيقان، في مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين في حلب، جراء انهيار جدار.

ووقعت ثلاثة مخيمات فلسطينية تقع ضمن دائرة الزلزال وهي: مخيم الرمل في اللاذقية، ومخيم النيرب، ومخيم حندرات في حلب، إضافة إلى تجمعات فلسطينية متفرقة في المحافظات الشمالية في سوريا.

وتوجّهت فِرَق الهلال الأحمر الفلسطيني إلى مخيم الرمل، للمشاركة في عمليات الإنقاذ والإسعاف.

ولقي أكثر من 500 شخص مصرعهم، وأُصيب المئات، فجر اليوم الإثنين، جراء زلزال مدمر ضرب تركيا وسوريا، بقوة بلغت 7.8 درجة، وخلّف دمارًا هائلًا في الممتلكات.

وقالت الصحة السورية إنّ الزلزال أسفر عن مصرع 237 شخصًا وإصابة 639 آخرين، وتدمير عشرات المباني في محافظات حلب، واللاذقية، وحماه، وطرطوس.

فيما أعلن نائب الرئيس التركي، عن مصرع 284 شخصًا وإصابة 2323، وانهيار أكثر من 1700 مبنًى جراء الزلزال.

المصدر / فلسطين أون لاين