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نائب الرئيس التركي يكشف حصيلة أولية لضحايا الزلزال

06 فبراير 2023 . الساعة 10:34 بتوقيت القدس
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نائب الرئيس التركي يكشف حصيلة أولية لضحايا الزلزال

أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، وفاة 284 شخصا وإصابة 2323 آخرين جراء الزلزال الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش فجر الاثنين وبلغت شدته 7.4 درجات.

وأوضح أوقطاي في تصريح للصحفيين، أن المدارس والمساكن الجامعية لم تتضرر من الزلزال، فيما أعلن تعطيل المدارس في 10 ولايات لمدة أسبوع بسبب الزلزال.

وأضاف أنه تم إرسال وتشغيل 102 محطة بث متنقلة للهواتف المحمولة إلى المناطق المتأثرة بالزلزال.

وأفاد أنه تم إغلاق مطار هطاي وتوقيف حركة الطيران المدني في ولايتي قهرمان مرعش وعنتاب.

كما أشار إلى أن الجهات المعنية قامت بإيقاف إمداد مناطق عدة بالغاز الطبيعي بسبب الزلزال.

وتابع: "سيتم تنسيق المساعدات بإشراف إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية وتوزيعها على المتضررين من الزلزال".

المصدر / وكالات
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