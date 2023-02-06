"التعليم" بغزة تُطور تدريس مادتين وتُنفّذ برنامج علاج الفاقد التعليمي

أعلنت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، اليوم الاثنين، منجزاتها في مجال الشؤون التعليمية والإشراف التربوي وهي من المجالات المركزية للعمل التعليمي داخل المدارس والغرف الصفية.

وأوضحت في بيان صحفي، مدة حرصها على تطوير وتجويد المنظومة التعليمية والارتقاء بها بهدف زيادة التحصيل العلمي والمعرفي للطلبة وتفوقهم الدراسي.

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وذكرت أنها أعدّت ونشرت الخطط الدراسية، وتابعت التنفيذ بواسطة طواقم الإشراف التربوي على صعيد المرحلة الأساسية والثانوية، مشيرة إلى مواصلتها للعام السادس على التوالي تشجيع المبادرات التعليمية الناجحة في جميع المجالات التربوية.

وقالت: تأتي "هذه المبادرات التي نراها اليوم تجسيداً وتحقيقاً لفكرة وكيل وزارة التربية والتعليم العالي الدكتور زياد ثابت التي أطلقها عام 2017 لتؤكد على أهمية وجود المبادرات في المدارس، حيث أطلق في ذلك العام النسخة الأولى من "مسابقة مبادرتي" وعقب هذه المسابقة أصبح هناك نشاطات ومبادرات تربوية نوعية وحراك كبير في الميدان التعليمي والمدارس نحو التجويد والتطوير والتحسين للعمل التعليمي".

وأضافت: أما "خلال العام 2022 أولت الوزارة أهمية خاصة لعلاج الفاقد التعليمي الذي حدث للطلبة نتيجة جائحة كورونا والعدوان الإسرائيلي على غزة"، ملفتة إلى أنه تم تدريب 8000 معلم/ة و80 مشرف/ة في مجال علاج الفاقد التعليمي، وإعداد مواد تعليمية وتنفيذها في المدارس.

وفي ميدان التعليم العلاجي، أفادت الوزارة بأنها قدمت تعليم علاجي لحوالي 12 ألف طالب/ة، منوهة إلى أنها واصلت الاهتمام بالتوجهات الحديثة في التدريس، حيث تم تنفيذ نشاطات واسعة في مجال البرمجة والذكاء الاصطناعي والروبوت والمختبرات العلمية.

وفي السياق، تطرقت إلى أنه، جرى استهداف 4250 طالب/ة في برنامج (STEM) وهو من التوجهات الحديثة في التدريس؛ لما له من أهمية في تنمية مهارات التفكير الناقد، والتفكير الإبداعي، وحل المشكلات، والممارسات العلمية، وتنمية المهارات المهنية والحياتية.

وعرجت إلى أنه تم إعداد وطباعة دليل المناسبات الدينية والوطنية ودليل المعلم في غرس القيم، مردفة: "إلى جانب التدريس الوجاهي في الغرف الصفية فقد واصلت الوزارة توفير دروس مصورة وإذاعية للطلبة عبر قناة وموقع روافد والإذاعة التعليمية ومنصات التواصل بين المعلمين والطلبة".

ووتابعت: كما "أعدت ونشرت طواقم الإشراف أسئلة التصنيف وهي أسئلة امتحانات سابقة للثانوية العامة مع إجاباتها النموذجية، كما كان للإشراف التربوي أدوار رئيسية على صعيد العديد من البرامج المركزية للوزارة"، مبية مدى اهتمامها بتطوير قدرات المعلمين في تدريس الرياضيات والعلوم حيث جرى تدريب 360 معلم/ة و40 مشرف/ة في هذا المجال بالتعاون مع مؤسسة جايكا اليابانية.

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وبهدف تبادل الخبرات الدولية، فقد نفذت الوزارة رحلة تعليمية لليابان بمشاركة 7 معلمين للاطلاع على التجارب اليابانية الحديثة في التدريس، مؤكدة أنه كان لهذه النشاطات في المدارس الأثر الفعال في زيادة التحصيل الدراسي للطلبة، وشاهدنا التفوق والتميز على صعيد الثانوية العامة.

وأشارت إلى ظهور إبداعات متنوعة حيث حصد العديد من المعلمين والطلبة جوائز محلية وعالمية، وواصلت الوزارة فلسفة تكريم المعلمين المتميزين لتشجيع التفوق، مشددة على أنها وبرغم كل التحديات تواصل مسيرة التحديث والتجويد في النظام التعليمي لخدمة طلبتنا وأبناء شعبنا.