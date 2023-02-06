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"حماس" تُعزّي في ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا

06 فبراير 2023 . الساعة 10:21 بتوقيت القدس
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شعار حركة حماس

أعربت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن خالص التعازي والمواساة إلى جمهوريتي تركيا وسوريا الشقيقتين في ضحايا حادث الزلزال الأليم، الذي خلّف عددًا من القتلى والجرحى والمصابين والخسائر المادية.

وسألت حركة حماس في بيان لها، وصل "فلسطين أون لاين"، الله تعالى الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

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وقالت "حماس": نشارك تركيا وسوريا الشقيقتين ألم هذا المصاب المُفجع، ونعبّر عن تضامننا الكامل معهما، داعين الله تعالى لهما بالحفظ والسلامة من كلّ مكروه وسوء".

وضرب صباح اليوم زلزال بقوة 7.7 جنوب تركيا، أسفر عن المئات من الضحايا والجرحى.

المصدر / فلسطين أون لاين
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