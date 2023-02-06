تفاصيل تفكيك المباحث قضايا سطو وسرقة شمال غزة

أنجزت دائرة مباحث شمال غزة قسم بيت لاهيا تكاليف النيابة حول شكاوى المواطنين (س،ع)، (م،ح)، (ا،ع)، (ن،م)،(م،ص)، والتي مفادها قيام مجهول بالسطو على ممتلكاتهم، وسرقتها على عدة فترات، وذلك بقيمة 30 ألف دولار.

وأوضحت مباحث شمال غزة أنه وبعد البحث والتحري، حول الشكاوى، تم الاشتباه بكلًّا من المدعوين ( أ، ر)، و (ج،ط) من سكان بيت لاهيا.

أضافت: "بالتحقيق الأولي مع المشتبه بهما اعترفا بما نُسب إليهما، وأقرّا بقيامهما ببيع المسروقات وتقسيم المبالغ بينهما".

ولفتت المباحث إلى أنه تم إحالة المتهمين لتحقيق الشرطة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية.

المصدر / فلسطين أون لاين