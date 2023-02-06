فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"حماس" تعزي في ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا

تفاصيل تفكيك المباحث قضايا سطو وسرقة شمال غزة

"التشريعي" ينعى شهداء أريحا ويؤكد أنّ المقاومة هي الكفيلة بردع المحتل

أطقم "المعابر" تُسهل مغادرة الفوج الثامن من المعتمرين

الإعلام العبري: الاحتلال يحتجز جثامين 5 فلسطينيين من أريحا

إعادة تفعيل "صندوق الموظفين" وإطلاق مشروع حافلات محوسب لنقلهم

الصداقة يتوج بكأس السوبر لكرة الطائرة بفوزه على خدمات جباليا

استشهاد أحمد جرار وزلزال عنيف بتايوان.. 6 فبراير في ذاكرة أحداث فلسطين

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة

الاستشهاد فوق أرض مقدسية..

تفاصيل تفكيك المباحث قضايا سطو وسرقة شمال غزة

06 فبراير 2023 . الساعة 10:17 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

أنجزت دائرة مباحث شمال غزة قسم بيت لاهيا تكاليف النيابة حول شكاوى المواطنين (س،ع)، (م،ح)، (ا،ع)، (ن،م)،(م،ص)، والتي مفادها قيام مجهول بالسطو على ممتلكاتهم، وسرقتها على عدة فترات، وذلك بقيمة 30 ألف دولار.

وأوضحت مباحث شمال غزة أنه وبعد البحث والتحري، حول الشكاوى، تم الاشتباه بكلًّا من المدعوين ( أ، ر)، و (ج،ط) من سكان بيت لاهيا.

أضافت: "بالتحقيق الأولي مع المشتبه بهما اعترفا بما نُسب إليهما، وأقرّا بقيامهما ببيع المسروقات وتقسيم المبالغ بينهما".

ولفتت المباحث إلى أنه تم إحالة المتهمين لتحقيق الشرطة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#المباحث #عملية سطو #قسم بيت لاهيا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة