فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"حماس" تعزي في ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا

تفاصيل تفكيك المباحث قضايا سطو وسرقة شمال غزة

"التشريعي" ينعى شهداء أريحا ويؤكد أنّ المقاومة هي الكفيلة بردع المحتل

أطقم "المعابر" تُسهل مغادرة الفوج الثامن من المعتمرين

الإعلام العبري: الاحتلال يحتجز جثامين 5 فلسطينيين من أريحا

إعادة تفعيل "صندوق الموظفين" وإطلاق مشروع حافلات محوسب لنقلهم

الصداقة يتوج بكأس السوبر لكرة الطائرة بفوزه على خدمات جباليا

استشهاد أحمد جرار وزلزال عنيف بتايوان.. 6 فبراير في ذاكرة أحداث فلسطين

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة

الاستشهاد فوق أرض مقدسية..

أطقم "المعابر" تُسهل مغادرة الفوج الثامن من المعتمرين

06 فبراير 2023 . الساعة 10:12 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

سهّلت أطقم الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني مغادرة الفوج الثامن من معتمري قطاع غزة، صباح الإثنين، باتجاه بيت الله الحرام عبر معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة.

وعملت أطقم الهيئة منذ ساعات الصباح الأولى، على تجهيز حافلات المعتمرين، تمهيداً لمغادرتهم باتجاه الجانب المصري من المعبر.

ومن المقرر أن يغادر الفوج السابع، البالغ عدده 620 معتمراً على دفعة واحدة خلال اليوم، حيث يقتصـر العمل باتجاه المغادرة على المعتمرين فقط، بحسب إعلان سابق لهيئة المعابر.

وأوضحت الهيئة، أن العمل باتجاه الوصول عبر المعبر سيتواصل للمسافرين العاديين القادمين من الجانب المصري خلال اليوم.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#قطاع غزة #معبر رفح #المعتمرين #الهيئة العامة للمعابر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة