أطقم "المعابر" تُسهل مغادرة الفوج الثامن من المعتمرين

سهّلت أطقم الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني مغادرة الفوج الثامن من معتمري قطاع غزة، صباح الإثنين، باتجاه بيت الله الحرام عبر معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة.

وعملت أطقم الهيئة منذ ساعات الصباح الأولى، على تجهيز حافلات المعتمرين، تمهيداً لمغادرتهم باتجاه الجانب المصري من المعبر.

ومن المقرر أن يغادر الفوج السابع، البالغ عدده 620 معتمراً على دفعة واحدة خلال اليوم، حيث يقتصـر العمل باتجاه المغادرة على المعتمرين فقط، بحسب إعلان سابق لهيئة المعابر.

وأوضحت الهيئة، أن العمل باتجاه الوصول عبر المعبر سيتواصل للمسافرين العاديين القادمين من الجانب المصري خلال اليوم.

المصدر / فلسطين أون لاين