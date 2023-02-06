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الصداقة يتوج بكأس السوبر لكرة الطائرة بفوزه على خدمات جباليا

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الصداقة يتوج بكأس السوبر لكرة الطائرة بفوزه على خدمات جباليا

06 فبراير 2023 . الساعة 09:33 بتوقيت القدس
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الصداقة يتوج بكأس السوبر لكرة الطائرة بفوزه على خدمات جباليا
غزة/ مؤمن الكحلوت:

توج فريق الصداقة بكأس السوبر لكرة الطائرة لموسم 2023، بعد فوزه أمس على فريق خدمات جباليا بصعوبة، بثلاثة أشواط مقابل شوطين، في اللقاء الذي جمعهما على صالة سعد صايل بمدينة غزة.

وحضر اللقاء عبد السلام هنية الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وإيهاب كحيل وحسام البيك عضوي اتحاد كرة الطائرة، والدكتور حازم شحادة رئيس نادي الصداقة، والدكتور يحيى خضر رئيس نادي خدمات جباليا، وعدد من الشخصيات الرياضية.

تقدم خدمات جباليا في بداية الشوط الأول بفارق أربعة نقاط، لكن خبرة لاعبي الصداقة حسمت اللقاء بنتيجة (25-22).

وفي الشوط الثاني، دخل خدمات جباليا أكثر عزيمة على الفوز رغم صغر سن لاعبيه وتمكن من الفوز بنتيجة(25-20).

واستمر خدمات جباليا في تقديم أداء رائع، منحه الفوز في هذا الشوط بنتيجة (25-20).

وتبادل الفريقان السيطرة في الشوط الرابع، وتقدم خدمات جباليا عدة مرات، لكن الصداقة حسمه في النهاية لصالحه بنتيجة (28-26).

وحسم الصداقة الشوط الخامس والفاصل لصالحه بصعوبة بالغة، وذلك بنتيجة (15-13).

أدار اللقاء طاقم حكام مكون من: حاتم حمودة "حكم أول"، وأسامة المقيد "حكم ثاني"، وحارث أبو العمرين ومحمد درابيه " مراقبي خطوط"، وسمير المقيد "مسجل"، وجمال حسونة مقيما للحكام، ومحمد عوكل مراقبا للمباراة.

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#فريق الصداقة #رياضة #كرة الطائرة #خدمات جباليا

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